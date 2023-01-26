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Samsunspor Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Son dakika transfer haberleri... Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:12 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:13
Samsunspor Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

5 Ocak 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Soner Aydoğdu, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Sırasıyla Hacettepe, Trabzonspor, Akhisar Belediye, Başakşehir, Göztepe ve Antalyaspor formaları giydi. Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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