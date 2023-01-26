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Eyüpspor'a Luka Modric transferinden kötü haber

Son dakika transfer haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un transfer hedefleri arasında yer alan Luka Modric'e dair yeni bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun, Al Nassr forması giymesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:05
Eyüpspor'a Luka Modric transferinden kötü haber

Eyüpsor ile anılan Luka Modric için Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr devreye girdi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre anlaşma yakında açıklanacak ve Real Madrid'in tecrübeli orta sahası önümüzdeki sezon Al Nassr forması giyecek.

LUKA MODRIC'IN SÖZLEŞMESİ DE BİTİYOR
Akşam'ın haberine göre, Eyüpspor'un ciddi anlamda ilgilendiği ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın bir hayal olarak dile getirdiği Luka Modric, 2023'ün Haziran ayında boşa çıkıyor ve bonservisini eline alıyordu. Bu durumda bonservisi olmadan iyi bir maaş teklifi ile alınması düşünülen yıldız orta saha için Al Nassr devreye girince hayaller iptal oldu! Şu anki maaşına göre oldukça yüklü bir teklif yapan Al Nassr, oyuncu ile prensipte anlaştı.

CARLO ANCELOTTI DE TRANSFERE GÖZ KIRPTI
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son dönemde Luka Modric ve Toni Kroos için çok önemli bir açıklama yapmıştı. İki oyuncunun da devrinin geçtiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin artık daha az süre alacağını ve yerlerine genç oyuncuların forma terleteceğini belirtmişti. Sezon sonunda sözleşmesi biten Luka Modric'in, yüksek bir maaş ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a katılması bekleniyor.

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