Eyüpspor'a Luka Modric transferinden kötü haber

Eyüpsor ile anılan Luka Modric için Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr devreye girdi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre anlaşma yakında açıklanacak ve Real Madrid'in tecrübeli orta sahası önümüzdeki sezon Al Nassr forması giyecek.

LUKA MODRIC'IN SÖZLEŞMESİ DE BİTİYOR

Akşam'ın haberine göre, Eyüpspor'un ciddi anlamda ilgilendiği ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın bir hayal olarak dile getirdiği Luka Modric, 2023'ün Haziran ayında boşa çıkıyor ve bonservisini eline alıyordu. Bu durumda bonservisi olmadan iyi bir maaş teklifi ile alınması düşünülen yıldız orta saha için Al Nassr devreye girince hayaller iptal oldu! Şu anki maaşına göre oldukça yüklü bir teklif yapan Al Nassr, oyuncu ile prensipte anlaştı.

CARLO ANCELOTTI DE TRANSFERE GÖZ KIRPTI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son dönemde Luka Modric ve Toni Kroos için çok önemli bir açıklama yapmıştı. İki oyuncunun da devrinin geçtiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin artık daha az süre alacağını ve yerlerine genç oyuncuların forma terleteceğini belirtmişti. Sezon sonunda sözleşmesi biten Luka Modric'in, yüksek bir maaş ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a katılması bekleniyor.