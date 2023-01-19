Cihan Avcu Nazilli’de

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor Hüseyin Cihan Avcu'yu renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Bayburt İÖİ forması giyen deneyimli orta saha ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cihan "Nazilli için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor Hüseyin Cihan Avcu'yu renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Bayburt İÖİ forması giyen deneyimli orta saha ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cihan "Nazilli için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.