Fethiye imzayı attırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ara transfer döneminin hızlı ekibi Fethiyespor, son olarak İnegölspor forması giyen Umut Sönmez'i kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Umut ligin ilk yarısında Fethiye formasıyla 12 maça çıkmıştı.
TFF2. Lig Kırmızı Grup'ta ara transfer döneminin hızlı ekibi Fethiyespor, son olarak İnegölspor forması giyen Umut Sönmez'i kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Umut ligin ilk yarısında Fethiye formasıyla 12 maça çıkmıştı.