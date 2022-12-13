"Samsunspor kupayı alacak"

Y. Samsunspor'un 26 yaşındaki santrforu Ahmet Sağat, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasının üzücü olduğunu ancak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Genç golcü sosyal medya hesabından, "Yollar uzun, dikenli olsa da, O kupa bu şehre gelecek" diye camiaya umut dağıttı.
Y. Samsunspor'un 26 yaşındaki santrforu Ahmet Sağat, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasının üzücü olduğunu ancak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Genç golcü sosyal medya hesabından, "Yollar uzun, dikenli olsa da, O kupa bu şehre gelecek" diye camiaya umut dağıttı.