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Pendik ışıl ışıl

Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, Sakaryaspor’u Regattin (2) ve Leandro Kappel’in golleriyle yenerek 2. sıraya çıktı. Tatanga dışarıda yine kazanamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Pendik ışıl ışıl

Pendikspor, kendi sahasında ışıklandırma altında oynanan ilk gece maçında ışıl ışıl parladı. Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig iddiasını devam ettirdi. Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul temsilcisi henüz 3. dakikada gole ulaştı. Thuram'ın pasında topu ağlara gönderen Adrien Regattin takımını 1-0 öne geçirdi. 10'uncu dakikada da Pendikspor'da Leandro Kappel sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR YOK!

Sakaryaspor bu gole 15'te Burak Süleyman ile yanıt verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda mücadele başa baş devam ederken 76'da Pendik'in kazandığı penaltıyı Regattin gole çevirdi ve skoru 3-1'e taşıdı. Sakarya'da 86. dakikada Oğuz Yıldırım ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Pendikspor 3-1'lik galibiyetle puanını 29'a yükseltip 2. sıraya çıktı. Deplasmandaki son 7 maçını kaybeden konuk ekip Sakarya ise 22 puanda kaldı.

ÖZKÖYLÜ KUTLADI

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, mücadelelerinden ötürü futbolcularını kutlarken, "Daha kat edilecek yolumuz var. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

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