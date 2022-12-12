Taçtan 1 puan

Spor Toto 1. Lig'de üst sıralara yükselmek isteyen Boluspor'la Bandırmaspor'un Bolu'daki randevusu 2-2 sona erdi. BanBan, 13'te Atabey'in penaltı golüyle öne geçti. 28'de Bülent'in ortasını gelişine sert bir vuruşla ağlara gönderen Ngandu, eşitliği sağladı: 1-1. 37'de Bregu, defansın yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem Ramazan Keleş, maçta 2. kez beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda doğru köşeyi tahmin eden Gelios, Gökhan Alsan'a geçit vermedi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda galibiyet için bastıran kırmızı-beyazlılar, 68'de Oulare'yle skor üstünlüğünü yakaladı: 2-1. Bu sefer beraberlik için gelen Bandırma ekibi, 90+2'de sahalarımızda ender görülen bir golle beraberliği buldu. Alpay'ın ceza sahasına uzun taç atışında, ceza sahasındaki Fatih kafayla top uağlara gönderdi ve karşılaşma 2-2 tamamlandı. Üst üste 2 galibiyetle Bolu'ya gelen Bandırma, yenilmezlik serisini 3'e taşırken, Boluspor'un ise galibiyet hasreti 2 maça yükseldi.