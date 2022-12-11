Boluspor - Bandırmaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU MZET

Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 2-2 berabere kaldı.
13'üncü dakikada Bandırmasporlu Atabey'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.
28'inci dakikada Boluspor atağında Bülent Cevahir'in sol kanattan açtığı ortaya Kayamba'nın vole vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.
35'inci dakikada Bülent Cevahir'in yerden pasında topla buluşan Bregu, Bandırmaspor savunmasının müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
37'nci dakikada Gökhan'ın kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gelious kurtardı.
70'inci dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atığında, Oulare'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
90+2'nci dakikada Bandırmaspor'un kullandığı taç atışında Fatih'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-2.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Kemal Mavi (xxx), Ogün Kamacı (xxx)
BOLUSPOR: Çağlar (xxx) - Hakan (xx), Oulare (xxxx), Onur (xxx), Bülent (xx), Tugay (xxx)(Dk. 79 Melih xx), Landel (xxx), Kayamba (xxx)(Dk.90 Furkan), Gökhan Alsan (xx)(Dk.65 Burak Asan xx), Bregu (xxxx), Balde (xxx)(Dk.89 Posmac)
BANDIRMASPOR: Gelious (xxx) - Alpay (xxx), Fatih (xxx), Koutroumpis (xx), Caner (xx), Sedat (xx)(Dk. 46 Sedat xx), Mehmet (xx)(Dk.80 Oğuz Kaan xx), Mulumba (xx), Mustafa (x)(Dk.69 Kerim xx), Caner Hüseyin (xx)(Dk.80 Isaac xx), Atabey (x)(Dk.69 Dembele xx)
GOLLER: Dk.28 Kayamba, Dk.70 Oulare (Boluspor), Dk.13 Atabey(pen), Dk.90+2 Fatih (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Balde, Onur, Oulare, Hakan (Boluspor), Kerim (Bandırmaspor)
Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 2-2 berabere kaldı.