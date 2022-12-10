Direk kabusu

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon çıktığı maçlarda toplam 6 kez direklere takıldı. Sarı-kırmızılılar, Adanaspor'dan (7) sonra ligin en fazla direğe takılan ikinci takımı konumunda bulunuyor.

BODRUM MORALLİ

Gençlerbirliği'ni 2-0 yenip 3 maç sonra 3 puan alan ve yeniden Play-Off potasına yükselen Bodrumspor, Altınordu'ya iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, serilerini sürdüreceklerini iddia etti.

DENİZLİ ŞİRKETİ

1. Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, kulübün şirketleşmesi çalışmalarında ikinci aşamayı da tamamladı. Kongrede tüzükte yer alan 6, 7 ve 8. madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

MİLAT OLSUN

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçını kaybedip 12 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, Bodrum maçına odaklandı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, "Bodrumspor maçı bizim adımıza milat olacaktır" dedi.

3 PUAN YEMİNİ

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, yarın deplasmandaki Kütahyaspor maçında tek hedefini 3 puan olarak belirledi. Kaf- Kaf, puan kaybı halinde 10 hafta sonra ilk kez play-off hattının dışında kalabilir.