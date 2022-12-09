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Samsunspor Yeni Malatyaspor 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 22:29
Samsunspor Yeni Malatyaspor 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma karşılıklı goller ile 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada orta sahadan aldığı topu çalımlarla altı pasa kadar götüren Laura'nın şutunu kaleci Abdulsamet kornere çeldi.
27. dakikada VAR kararı sonra penaltı atışını kullanan Cengizhan, Yeni Malatyaspor'u öne geçirdi. 0-1
34. dakikada defanstan çalımlarla çıkan Yunus Emre'nin rakip ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu kaleci Abdulsamet 2 hamlede kontrol etti.
41. dakikada Kadeem'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi vuran Ali Ülgen'in şutu yandan auta gitti.
50. dakikada Celil'in kaleye 25 metre uzaklıktan vurduğu şutu kaleci Abdulsamet parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
66. dakikada ara pasında kaleciyle bire bir kalan Malle'nin şutunu kaleci Szumski engelledi.
71. dakikada Ali Kaan'ın volesini kaleci Abdulsamet parmak ucuyla kornere çeldi.
86. dakikada Harris'in soldan taşıdığı topta ortaya iyi yükselen Ahmet Sağat kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Mücadele bu golle beraber 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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