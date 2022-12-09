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Göztepe direkleri geçemiyor!

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe bu sezon çıktığı maçlarda toplam 6 kez direklere takıldı. Sarı kırmızılı ekib ligin en fazla direğe takılan ekibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 16:57
Göztepe direkleri geçemiyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligde bu sezon çıktığı maçlarda toplam 6 kez direklere takıldı. Sarı-kırmızılı ekip,ligin en fazla direğe takılan ikinci takımı konumunda bulunuyor.


Spor Toto 1. Lig'de yer alan Göztepe, bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 6 kez direkleri nişanladı. İzmir temsilcisi; Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Denizlispor ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarında 1'er kez direğe takılırken Adanaspor maçında da 2 kez direğe takıldı. Bu alanda sarı-kırmızılı ekip, ligde sadece 7 kez direği geçemeyen Adanaspor'un gerisinde kaldı.

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