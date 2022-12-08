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Olaylı derbide karar günü

TFF, eşi görülmemiş taraftar terörü yüzünden tatil edilen Göztepe-Altay derbisiyle ilgili kararını bugün açıklayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Olaylı derbide karar günü

TFF, Spor Toto 1. Lig'de taraftar terörü yüzünden tatil edilen Göztepe-Altay derbisiyle ilgili kararını bugün açıklayacak. TFF yönetimi, Riva'daki merkezinde toplanarak yarıda kalan maçla ilgili görüşecek. Toplantıda karşılıklı şiddet olaylarının yaşandığı maçla ilgili hükmen mağlubiyet veya oyunun kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gibi alternatifler görüşülecek.

20 HOLİGAN TUTUKLU

Derbideki dehşet görüntüleri dünya çapında da gündem olan maçın ardından Altaylı 19 holigan, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan holigan olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

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