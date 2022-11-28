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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor 7 maçtır namağlup

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Karadeniz ekibi, bu süre zarfında 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor 7 maçtır namağlup

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligde oynadığı son 5 maç ve kupada yaptığı son 2 müsabaka olmak üzere toplam 7 maçtır kaybetmiyor.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, ligin 7. haftasında Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun takımın başına getirilmesinin ardından bir çıkış yakaladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Hüseyin Eroğlu yönetiminde ligde 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet, kupada ise 2 maçta 2 galibiyet aldı. Ligde son 5 maç, kupada da 2 maçtır kaybetmeyen kırmızı-beyazlıların bileği 7 maçtır bükülmüyor.

Samsunspor bu süreçte ligde Gençlerbirliği, Pendikspor, Tuzlaspor ve Göztepe'yi mağlup etti. Bandırmaspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, tek yenilgisini ise kırmızı kart nedeniyle 85 dakika boyunca rakibinden 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldığı Altınordu'dan aldı. Samsunspor kupada da Muşspor ve Adanaspor'u yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Samsunspor ligde ilk devrede geriye kalan haftalarda sırasıyla Denizlispor ve Yeni Malatya ile kendi sahasında, Bodrumspor ile deplasmanda ve Adanaspor ile de kendi sahasında karşılaşıp ilk yarıyı kapatacak.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda yoluna 5. Tur'da devam eden Samsunspor, kupada ise 21 Aralık'ta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşarak bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

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