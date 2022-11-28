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Skandal

Holiganizm çirkin yüzünü dün bir kez daha gösterdi. Göztepe-Altay maçında önce tribünler yangın yerine döndü. Ardından sahaya giren bir Göztepe taraftarı, Altay kalecisi Ozan Evrim'e bayrak direğiyle saldırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Skandal

Spor Toto 1. Lig'de sonucu merakla beklenen İzmir derbisinde skandallar üst üste geldi... Göztepe'nin Altay'ı ağırladığı mücadelede tatil edildi. İğrenç görüntülerin ortaya çıktığı maça holiganizm damga vururken bunlardan ilki 19. dakikada oldu. Deplasman tribününde yer alan Altaylı taraftarların olduğu bölümden Göztepeli taraftarların yer aldığı tribüne işaret fişeği atıldı.

2 AMBULANS GİRDİ

Bu olay sonrası çok sayıda taraftar yaralanırken, sahaya iki ambulans girdi ve yaralılara müdahale edilmeye çalışıldı. Yaralıların tribünlerden indirildiği sırada ikinci vahşet meydana geldi. Sahaya giren kendini bilmez bir Göztepeli holigan, korner direğini sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Ozan'ın arkasına koşarak gelen holigan direkle kalecinin başına vurdu.

OZAN'IN BİLİNCİ AÇIK

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi; yaka paça gözaltına alındı. Mücadelenin uzun bir süre durması sonrasında hakemler, güvenlik gerekçesiyle tatil etti. Ayrıca kaleci Ozan Evrim Özenç, olayın ardından devam eden bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilinci açık olduğu bildirildi.

'SAHADA KARDEŞİZ'

Altay'ın Portekizli futbolcusu Paixao futbol adına utanç duyduğunu söyledi. Golcü oyuncu, "Umarım taraftarlar iyidir. Futbolun bir oyun oluduğunu unutuyoruz" dedi. Göztepeli Yasin Öztekin de "Asla görmek istediğimiz olaylar bunlar. Biz sahada hepimiz kardeşiz" dedi.

YASAK KALKMIŞTI

Mücadele hakkındaki son karar ilerleyen tarihlerde açıklanacak. İki tarafın da ağır ceza alması bekleniyor. Daha önce deplasman yasağı konulan karşılaşma için sonradan bu karardan vazgeçilmişti.

DIŞ BASIN DA GÖRDÜ

İzmir derbisinde yaşanan bu iğrenç olaylar sosyal medyada da sıkça konuşuldu. Futbolseverler, olaylar kınadı. Yabancı haber kuruluşlarında da yer bulan olaylar için "Türkiye'de futbola kan bulaştı", "İzmir'deki derbide futbola gölge düştü" ifadeleri kullanıldı.

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