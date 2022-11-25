Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Denizlispor maçını değerlendirdi

İki hafta sıkıntılı süreçten sonra oynayacakları maçın öneminin büyük olduğunu ifade eden Taşdemir, "Kazandığımız zaman tekrar eski havamızı yakalayacaktık ama oyun öyle bir oyun oldu ki bence iki tarafa da geldi, gitti maç. Maçın başında biz öne geçebilirdik. Daha sonra Denizlispor gol atabilirdi. Özellikle maçın keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok duran bir oyun olmadı. Çok kazanmak istedik ama kazanamadık. Bir puanla yetiniyoruz. Özellikle iki hafta üst üste mağlup olduktan sonra aldığımız 1 puan en azından mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi. Kalan dört maça odaklanacağız şimdi." değerlendirmesinde bulundu.