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3 yeni transfer

Samsunspor hocası Hüseyin Eroğlu, sakat isimlerine güveniyor. Transfer döneminin zorluğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcı Eroğlu, “Sakatlığı devam eden Yusuf Abdioğlu, Fofana, Mücahit bizim için bir transfer” diye umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
3 yeni transfer

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Yılport Samsunspor, haftayı bay geçerken, 15. haftada Keçiörengücü'ne konuk olacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hala sahaya tam kadro çıkamadıklarından yakınıp, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eroğlu, "Sakatlıkları devam eden Yusuf Abdioğlu, Fofana, Mücahit bizim için bir transfer. Hala tam takım olarak sahaya çıkamadık. Sürece bakacağız ona göre bir değerlendirme yapacağız" dedi.

İHTİYACA GÖRE TRANSFER

Devre arasında transferin zorluğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Devre arasında transfer çok zor. Bakıyorsunuz devredeki transferlerin katkıları olan takımlar çok azdır. Transfer yapacaksak eğer tabi ki ihtiyacımız olan yere yapacağız. Kesinlikle yapmak için yapmayacağız. Dediğim gibi daha tam kadro olarak oynamadık bile" diye konuştu.

SERİYE DEVAM EDECEĞİZ

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3 maçından galibiyetle Yılport Samsunspor'da İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Keçiörengücü maçının önemini vurguladı. Çakır, "Keçiörengücü maçı yukarıdan kopmamak adına çok önemli. Seriye devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

ALTYAPI İŞLEMEYE BAŞLADI

Yilport Samsunspor Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, kırmızı-beyazlıların altyapısını övdü. Yücel Uyar, "Baktığımızda son 10 yılda milli takımlara giden oyuncu sayısı 2-3'ten fazla değildi. Şimdi çok sayıda oyuncuyu milli takımlara gönderiyoruz" diye konuştu.

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