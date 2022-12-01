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SON DAKİKA - PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı!

Son dakika spor haberi: PFDK, Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylar sonrası iki takımın da cezalarını açıkladı. Buna göre Göztepe'ye 4 maç, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 18:09
SON DAKİKA - PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı!

Profesyonel Disiplin Kurulu, (PFDK) Göztepe - Altay maçı hakkındaki kararları açıkladı.

Göztepe 4 maç, Altay ise 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama...

- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 27.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, KUZEY TRİBÜN 207 nolı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


- ALTAY Kulübünün, 27.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209-210 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.

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