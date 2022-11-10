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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 16:27 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 16:32
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Pendikspor-Bodrumspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

13 KASIM PAZAR:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: Eren Özyemişcioğlu

16.00 Altınordu-Altay: Can Cengiz

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Cihan Aydın

14 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mehmet Türkmen

20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: Caner Ak

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