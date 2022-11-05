Haberler TFF 1.Lig Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig 11. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Manisa temsilcisi sahadan Mehmet Uysal ve Selim Ilgaz'ın golleri ile 2-1 kazanırken, deplasman ekibinin tek golü Hakan Yavuz'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:55
Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, üst üste ikinci galibiyetini evinde Sakaryaspor'dan alıp, play-off hattında puanını 19'a çıkardı: 2-1. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 74'üncü dakikada Mehmet ve 88'inci dakikada Selim atarken, Sakaryaspor'un tek golü 90+2'nci dakikada Hakan'dan geldi.

2'nci dakikada Nizamettin'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Stark'ın topuğuyla aşırttığı meşin yuvarlağa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem kafayı vurdu, kaleci Cihan, üzerine gelen topu tokatladı. Bir kez daha topu önünde bulan Adem'in vuruşunda kaleci Cihan iki hamlede topu kontrol etti.
9'uncu dakikada Roshi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hakan'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
36'ncı dakikada Burak, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içeresine hareketlenen Hakan ile buluşturdu. Hakan'ın sağ çaprazda yerden şutunda kaleci Ömer, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43'üncü dakikada Muhammet Taha'nın sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Diallo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın kucağında kaldı.

İlk yarı golsüz bitti.

51'inci dakikada Manisa FK atağında Muhammet Taha'nın son çizgiden ortasında kale içerisinde topla buluşan Adem'in şutu kaleci Cihan'da kaldı.
74'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Çağlayan'ın kendi ceza alanının hemen dışında kaptırdığı top sonrası ceza sahası içerisine giren Mehmet, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ köşeye vurduğu şutu gol oldu: 1-0.
88'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Ümit'in kaptırdığı topu kazanan Adem, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Adem, altıpas içerisinde müsait durumdaki Selim'i gördü. Selim, topu boş ağlara gönderdi: 2-0.
90+2 Sakaryaspor atağında Woolery'nin ceza sahası içinde şutu kaleciden döndü, araya giren Hakan kaleciyi çalımlayıp yakın mesafeden topu ağlara gönderip skoru belirledi: 2-1.

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