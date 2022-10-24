Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüp yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
TEŞEKKÜRLER MESUT BAKKAL— Altaş Denizlispor (@Denizlispor) October 24, 2022
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#AltaşDenizlispor pic.twitter.com/COcf9XaSs0