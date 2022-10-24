Haberler TFF 1.Lig Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı

Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, yaptığı açıklamada teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:16 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:34
Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüp yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

DİĞER
Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...
Müge Anlı'nın tepesinin tası attı camdaki kadın ve sevgilisine seslendi: "Hasta karını yatağında bırakıp komşunun karısıyla kırıştırılmaz kardeşim"
Beşiktaş'tan G.Saray açıklaması: Eyyamcılık yapıp...
G.Saray yönetimine flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?
Samsunspor ile Boluspor yenişemedi!
HANGİ BURÇ NASIL ETKİLENECEK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cremonese - Sampdoria maçı saat kaçta? Cremonese - Sampdoria maçı saat kaçta? 14:17
Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı 14:16
Ümit Karan ile yollar resmen ayrıldı! Ümit Karan ile yollar resmen ayrıldı! 13:51
Beşiktaş'tan G.Saray açıklaması: Eyyamcılık yapıp... Beşiktaş'tan G.Saray açıklaması: Eyyamcılık yapıp... 13:31
G.Saray yönetimine flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..." G.Saray yönetimine flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..." 13:29
İşte Devler Ligi'nde 5. hafta fikstürü! İşte Devler Ligi'nde 5. hafta fikstürü! 13:12
Daha Eski
G.Saray da istiyordu! Meğer F.Bahçe'ye... G.Saray da istiyordu! Meğer F.Bahçe'ye... 12:15
Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev 12:10
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:01
Fırtına'ya Ömür'den kötü haber! Fırtına'ya Ömür'den kötü haber! 11:59
Arda'dan flaş beğeni! G.Saray... Arda'dan flaş beğeni! G.Saray... 11:57
Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... 11:26