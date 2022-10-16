Göztepe - Tuzlaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık skorla Tuzla'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Konuk ekibin golleri 45. ve 73. dakikalarda Mayingila Nzuzi Mata'dan geldi.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 12'ye çıkarırken, Göztepe ise haftayı 8 puanda kaldı.

Göztepe gelecek hafta Yeni Malatya'ya konuk olacak. Tuzlaspor ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.

İKİ TAKIMA DA KIRMIZI KART

Göz-Göz'de Emre Çolak, Tuzla'da ise Rajko Rotman 78. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.