Haberler TFF 1.Lig Göztepe - Tuzlaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe - Tuzlaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Göztepe'nin sahasında oynanan mücadele 2-0'lık skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 18:25
Göztepe - Tuzlaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık skorla Tuzla'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Konuk ekibin golleri 45. ve 73. dakikalarda Mayingila Nzuzi Mata'dan geldi.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 12'ye çıkarırken, Göztepe ise haftayı 8 puanda kaldı.

Göztepe gelecek hafta Yeni Malatya'ya konuk olacak. Tuzlaspor ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.

İKİ TAKIMA DA KIRMIZI KART

Göz-Göz'de Emre Çolak, Tuzla'da ise Rajko Rotman 78. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

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