Göztepe - Tuzlaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık skorla Tuzla'nın galibiyetiyle sonuçlandı.
Konuk ekibin golleri 45. ve 73. dakikalarda Mayingila Nzuzi Mata'dan geldi.
Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 12'ye çıkarırken, Göztepe ise haftayı 8 puanda kaldı.
Göztepe gelecek hafta Yeni Malatya'ya konuk olacak. Tuzlaspor ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.
İKİ TAKIMA DA KIRMIZI KART
Göz-Göz'de Emre Çolak, Tuzla'da ise Rajko Rotman 78. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.