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Göztepe'de Ekrem Dağ dönemi!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Ekrem Dağ'ı getirdiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 12:27
Göztepe'de Ekrem Dağ dönemi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Ekrem Dağ'ı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, Futbol A Takımımız için yeni bir antrenör ekibi ile anlaşma sağladı.

Radomir Kokovic, Kulübümüzün Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getirildi. Kokovic, Kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ekrem Dağ, Futbol A Takım Baş Antrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da Futbol A Takım antrenör kadrosuna katıldı.

Sportif Direktörümüz Ivan Mance, "Yeni antrenör kadrosundan çok memnunum. Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir özgeçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu Futbol A Takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

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