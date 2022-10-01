Pendikspor - Göztepe: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Ekrem Dağ'ın yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Pendikspor 3-0 kazanırken goller; 9. dakikada Adrien Regattin, 31 ve 66. dakikalarda ise Erdem Özgenç'den geldi. Konuk ekip Göztepe'de 45+3. dakikada Tuğbey Akgün kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Pendikspor ligdeki puanını 12'ye yükseltirken, yeni teknik direktörü Ekrem Dağ yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Göztepe 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Denizlispor'a konuk olurken, Göztepe haftayı bay geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan Ali Han'ın içeriye çıkarttığı topa Ahmet Yazar'dan önce Göztepe savunması müdahalede bulundu. Önünde kalan topa sol ayağıyla vuruş yapan Regattin'in şutu üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Göztepe atağında ceza yayının önünde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda kaleci Burak'tan dönen topu Pendikspor savunması kornere gönderdi.

31. dakikada ceza sahasının sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu Pendikspor takımı paslaşarak kullandı. Regattin'in dokunduğu topa düzgün ve aşırtma bir vuruş yapan Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90. dakikada rakibinden sıyrılarak kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Regattin'in vuruşunda meşin yuvarlak Ekrem'de kaldı.

