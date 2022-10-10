Haberler TFF 1.Lig Göztepe hücumunda köklü değişim! Ali Akman ve Emre Çolak göreve

Göztepe hücumunda köklü değişim! Ali Akman ve Emre Çolak göreve

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yaptığı yıldız transferler sonrası yükselişe geçmeyi planlıyordu ancak durum istenildiği gibi olmadı. Hücum hattında Göztepe, bu nedenle köklü bir değişime gidecek. İzmir ekibinde Ali Akman, Emre Çolak ve Ajdin Hasic, 11'e dönecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:52
Göztepe hücumunda köklü değişim! Ali Akman ve Emre Çolak göreve

Göztepe'de teknik heyet gol sorununa çözümü buldu. Sarı kırmızılılar, ilk 7 maçta 8 puanla Play-Off hattının dışında kalarak son 10 yılın en kötü başlangıcını yaparken attığı 4 golle Altay ile birlikte en az gol atan iki takımdan biri olarak dikkat çekti.

Yeni Asır'ın haberine göre teknik heyet, 16 Ekim Pazar İzmir'de oynanacak Tuzlaspor maçında kadrodaki taşları yerinden oynatacak. Son Pendikspor maçında alınan yenilgi sonrası ağır eleştiriler alan takımda özellikle hücuma dönük alanda değişiklikler yaşanması bekleniyor.

FARKLI ON BİR YOLDA
Teknik heyet Kvasina ve Tijanic'in yanı sıra cezalı Tuğbey'in yerine alternatif buldu. Kvasina'nın yerine bu kez Ali Akman'ın on birde başlaması öngörülürken kanatta Tijanic'in yerine Ajdin Hasic ve cezalı Tuğbey'in yerine de orta alanda Emre Çolak kadroya dahil edilecek. Ayrıca orta alanda sakatlıktan çıkan Palmer da Mesut Kesik'in yerine düşünülüyor.

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