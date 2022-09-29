Göztepe hazır kıta

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'ye milli ara ilaç oldu. Altınordu galibiyetiyle milli araya moralli giren sarı-kırmızılılarda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır takımdan uzak kalan stoper Atınç Nukan ve adale sakatlığı yaşayan Boşnak stoper Mihojevic tamamen iyileşti.



KVASİNA'NIN FORMU YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

İzmir ekibinin son transferlerinden olan sağ bek Tarık Çamdal ve Avusturyalı santrfor Marko Kvasina da takıma uyum süreçlerini atlattı. İki futbolcunun antrenmanlardaki performansı teknik ekibi sevindirdi. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı Başkanı Ankersen de İzmir'e gelerek teknik heyet ve oyuncularla vakit geçirip, takıma moral aşıladı.