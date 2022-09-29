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Göztepe hazır kıta

Pendik’le karşılaşacak Göz-Göz’e milli ara ilaç oldu. Sakat futbolcular iyileşti, yabancılar da takıma alıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Göztepe hazır kıta

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'ye milli ara ilaç oldu. Altınordu galibiyetiyle milli araya moralli giren sarı-kırmızılılarda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır takımdan uzak kalan stoper Atınç Nukan ve adale sakatlığı yaşayan Boşnak stoper Mihojevic tamamen iyileşti.


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İzmir ekibinin son transferlerinden olan sağ bek Tarık Çamdal ve Avusturyalı santrfor Marko Kvasina da takıma uyum süreçlerini atlattı. İki futbolcunun antrenmanlardaki performansı teknik ekibi sevindirdi. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı Başkanı Ankersen de İzmir'e gelerek teknik heyet ve oyuncularla vakit geçirip, takıma moral aşıladı.

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