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Göztepe 1 - 0 Altınordu(MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasını İzmir derbisine sahne oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe Altıordu'yu 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 21:17 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 21:25
Göztepe 1 - 0 Altınordu(MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Göztepe Yasin Öztekin'in 82. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Altınordu'da Kürşad Sürmeli 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İzmir derbisinde 3 puanı kazanan Göztepe 11. sıraya yükseldi.
Altınordu 3 puanla 16. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hüsamettin'in şutu, savunmaya çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Yasin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Hüsamettin, kale sahası içi sol çaprazında topa dokundu. Top son anda kalecide kaldı.

57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mesut Emre'nin ortasında topla buluşan Yasin Öztekin'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

78. dakikada savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza sahasına girdi. Yasin'in sert vuruşu son anda kalecide kaldı.

80. dakikada Tijanic, ceza sahası içinde Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yasin Öztekin, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0

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