Hep beraberlik!

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki dikkat çeken mücadelede Karadeniz derbisi oynandı. Çaykur Rizespor ile konuğu Samsunspor puanları paylaştı: 1-1. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Mithat Pala'nın attığı golle öne geçerken, Samsun ise beraberliği 43'te Moryke Fofana'nın sayısıyla buldu. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken, bir ara rakibini sahasına hapseden Samsunspor ataklarından sonuç alamadı. Öte yandan Rize'de Kubilay Kanatsızkuş'un attığı bir gol topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAr tarafından iptal edildi Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca iki takım da 6 puana yükselerek bu sezonki 3. beraberliklerini aldılar. Ligde gelecek hafta Rizespor Adanaspor deplasmanına gidecek, Samsunspor ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.