Haberler TFF 1.Lig Kaleci Alp Buca’da

Kaleci Alp Buca’da

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor forması giyen kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Alp Tutar'a 'Hoş geldin' diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Kaleci Alp Buca’da
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor forması giyen kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Alp Tutar'a 'Hoş geldin' diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
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