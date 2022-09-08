Kaleci Alp Buca’da

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor forması giyen kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Alp Tutar'a 'Hoş geldin' diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor forması giyen kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Alp Tutar'a 'Hoş geldin' diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.