Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor

Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:12
Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen stat kriterlerinin yerine getirilmesi için başlayan çalışmalara Bodrum Belediyesi de destek veriyor.

Statta devam eden çalışmalar kapsamında, naklen yayın çekim ve canlı anlatım platformları, basın çalışma odası, foto muhabirleri odası, basın toplantı odası, sağlık odaları, doping odası, güvenlik ve sistem kontrol odası, naklen yayın araçları, görevliler ve misafirler için yeni otopark alanları yapımı devam ediyor. Saha çevresindeki hazırlıklar sürerken saha içindeki çimleme çalışmaları da yapılıyor.

TFF tarafından giriş kapılarındaki turnikelerde passolig ve güvenlik kamera sistemleri kurulurken, kombine ve passolig satışları ise kulübün Gümbet Mahallesi'ndeki tesislerinde devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarihi zaferler yaşayan Bodrumspor'un 1. Lig'de de büyük başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade ederek, Bodrumspor'a 1. Lig mücadelesinde başarılar diledi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçında 14 Ağustos'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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