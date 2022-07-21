Bolu'da dev atak

Boluspor yeni sezon öncesinde hücum bölgesindeki alternatifleri arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz ekibi, listedeki ilk isim olan Artur Sobiech ile büyük oranda anlaşma sağladı. 2020-2021 sezonunda Karagümrük forması giyen Polonyalı forvet geçtiğimiz seneyi Polonya ekiplerinden Lech Poznan'da geçirdi; 12 maça çıktı ve 1 gole imza attı. Boluspor bir diğer hedefi Fernand Goure ile de el sıkıştı. Belçika ekiplerinden Westerlo da forma giyen 20 yaşındaki Fildişili forvet, geçen sezon 14 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol katkısı verdi. Karadeniz temsilcisi, Giresunspor ile yollarını ayıran Senegalli hücumcu İbrahima Balde ve Samsunspor'dan 26 yaşındaki sağ kanat Melih Okutan için de transfer görüşmelerini sürdürüyor.