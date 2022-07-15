Samsunspor durmuyor

Transferin hareketli takımı Samsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Ümraniyespor forması giyen 29 yaşındaki orta sahayla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Geçen sezon 26 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu, Ümraniyespor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Daha önce Bolu, Hacettepe, G.Birliği ve BB Erzurum gibi takımlarda forma giyen Yusuf Emre, Samsunspor'un 13'üncü transferi oldu. Kırmızı-beyazlılar; Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura, Amir Arli, Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Şener Kaya, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Poyrazlı, Celil Yüksel ve Mücahit Albayrak'ı tansfer etmişti.