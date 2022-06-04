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Samsunspor'da şov başlıyor

Novikovas, Benhur Keser ve Celil Yüksel’le anlaşan kırmızı-beyazlılar, imzaları attırmaya hazırlanıyor. Eze’yle de görüşmeler son aşamada.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Samsunspor'da şov başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Yılport Samsunspor, bu sezon artık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor. Transferde hareketli günler yaşayan kırmızı-beyazlılar, el sıkıştığı oyuncuları önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Erzurum'dan ayrılan Novikovas, Kocaeli'den Benhur Keser ve Adana'dan Celil Yüksel'le büyük ölçüde anlaşmıştı. Başkan Yüksel Yıldırım ve transfer komitesi gelecek hafta bu transferlere son noktayı koyacak.

EZE'DE ÇOK AZ FARK KALDI
Bu isimlerin yanı sıra hücum hattına takviye yapmak isteyen Samsunspor, Emekah Eze'yi gündemine almıştı. Ankara Keçiörengücü forması giyen Nijeryalı forvetle görüşmelerini sürdüren kırmızı-beyazlılar temasları sıklaştırdı. Başkan Yıldırım'ın bizzat ilgilendiği transferde anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki golcü için masaya oturan Karadeniz ekibi ile Keçiörengücü arasında 250 bin euro'luk bonservis farkı kaldı.

PARLATAN OLMADI
Samsunspor'da şok bir gelişme yaşandı. Daha önce prensipte anlaşılan Ersan Parlatan'ın kulübü TSV Steinbach Haiger, bir açıklama yayınlayarak anlaşmayı yalanladı ve takımla devam edeceğini açıkladı. Bunun üzerine kırmızı-beyazlılar, Parlatan'la görüşmeleri sonlandırdıklarını duyurdu.

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