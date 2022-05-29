İstanbulspor - BB Erzurumspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle son buldu.
Günün son maçında İstanbulspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu skorla ilk maçı deplasmanda 4-2'lik skorla kazanan İstanbulspor adını finale yazdırmayı başardı.
İstanbulspor finalde Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1. Lig finali 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.