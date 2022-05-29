Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - BB Erzurumspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İstanbulspor - BB Erzurumspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 4-2 kazanan İstanbulspor sahasında rakibine 1-0 yenilse de finale çıkmayı başardı. İstanbulspor finalde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 20:03
İstanbulspor - BB Erzurumspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle son buldu.

Günün son maçında İstanbulspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu skorla ilk maçı deplasmanda 4-2'lik skorla kazanan İstanbulspor adını finale yazdırmayı başardı.

İstanbulspor finalde Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig finali 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

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