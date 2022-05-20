Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor - Eyüpspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Balıkesirspor - Eyüpspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Eyüpspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 22:37
Balıkesirspor - Eyüpspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Balıkesirspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Mete Kaan Demir, 37. dakikada Caner Hüseyin Bağ ve 75. dakikada Sekidika'dan geldi.

Küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Balıkesirspor 12 puanla sezonu tamamladı. Play-off'a kalmayı garantileyen Eyüpspor ise normal sezonu 57 puanla bitirdi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Temel, Suat Güz

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç (Dk. 46 Batuhan İşçiler), Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit Kurnaz (Dk. 46 Berkay Aykurt), Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey, Görkem Altun, Hasan Can Bingül (Dk. 71 Arda Göroğlu), Bedirhan Kolkoparan (Dk. 71 Hasan Turhan Türker), Cumali Bişi (Dk. 46 Berk Tosun)

Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Yalçın Kılınç, Timur Temeltaş, Taşkın İlter (Dk. 78 Enes Ersoy Öztürk), Buatu (Dk. 68 Mohammed), Mehmet Uslu, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Umut Bulut), Sekidika, Mikail Okyar, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Ahmed Ildız), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 6 Mete Demir, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 75 Sekidika (Eyüpspor)

Sarı kart: Dk. 61 Berk Tosun (Balıkesirspor)

DİĞER
Acun Ilıcalı transferi resmen açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Hull City'ye imza atıyor...
Bedensel engelli Yasemin'in Başkan Erdoğan'la tanışma ve Anıtkabir'i ziyaret etme hayali gerçek oldu
Dev transfer çalımı! Cimbom'un gözdesini Fener kapıyor
Antalya'da goller var kazanan yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu!
6 gollü maçta kazanan Samsun
21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ | 21-27 Mayıs Süt Haftası nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Sütün faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır idmana katıldı Uğurcan Çakır idmana katıldı 22:19
1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu! 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu! 22:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:59
Antalya'da goller var kazanan yok! Antalya'da goller var kazanan yok! 21:59
Antep'ten Rize'ye geçit yok! Antep'ten Rize'ye geçit yok! 21:53
Türkiye takım halinde dünya şampiyonu Türkiye takım halinde dünya şampiyonu 21:19
Daha Eski
O isme sert eleştiri! "Ne oynadığı belli değil" O isme sert eleştiri! "Ne oynadığı belli değil" 21:11
Maçta tartışmalı pozisyon! VAR'ı dinledi golü verdi Maçta tartışmalı pozisyon! VAR'ı dinledi golü verdi 21:00
Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 10 eksik... Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 10 eksik... 20:44
Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa'ya 3 yıllık imza Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa'ya 3 yıllık imza 20:41
Milli boksör Şennur Demir dünya şampiyonu! Milli boksör Şennur Demir dünya şampiyonu! 20:38
Cimbom'un golüne ofsayt engeli! Cimbom'un golüne ofsayt engeli! 20:30