Balıkesirspor - Eyüpspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Balıkesirspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Mete Kaan Demir, 37. dakikada Caner Hüseyin Bağ ve 75. dakikada Sekidika'dan geldi.
Küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Balıkesirspor 12 puanla sezonu tamamladı. Play-off'a kalmayı garantileyen Eyüpspor ise normal sezonu 57 puanla bitirdi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Temel, Suat Güz
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç (Dk. 46 Batuhan İşçiler), Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit Kurnaz (Dk. 46 Berkay Aykurt), Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey, Görkem Altun, Hasan Can Bingül (Dk. 71 Arda Göroğlu), Bedirhan Kolkoparan (Dk. 71 Hasan Turhan Türker), Cumali Bişi (Dk. 46 Berk Tosun)
Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Yalçın Kılınç, Timur Temeltaş, Taşkın İlter (Dk. 78 Enes Ersoy Öztürk), Buatu (Dk. 68 Mohammed), Mehmet Uslu, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Umut Bulut), Sekidika, Mikail Okyar, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Ahmed Ildız), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 6 Mete Demir, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 75 Sekidika (Eyüpspor)
Sarı kart: Dk. 61 Berk Tosun (Balıkesirspor)