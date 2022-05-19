Haberler TFF 1.Lig Sakarya'da şok!

Sakarya'da şok!

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor, son 5 maçta göreve getirdiği teknik direktör Tuncay Şanlı’yla yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Sakarya'da şok!

Sakaryaspor yönetimi, 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta göreve getirilen ve kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Tatangalar, Ercüment Coşkundere'nin yerine getirdiği Milli Takım'ın yıldızlarından ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Tuncay Şanlı yönetiminde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

PÜREN YOLDA
Sakarya ekibinden yapılan açıklamada Şanlı'yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Yeşil-siyahlılarda Şanlı'nın yerine TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'u çalıştıran İlker Püren'in getirileceği öğrenildi. 38 yaşındaki genç teknik adamla prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi.

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