Sakarya'da şok!

Sakaryaspor yönetimi, 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta göreve getirilen ve kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Tatangalar, Ercüment Coşkundere'nin yerine getirdiği Milli Takım'ın yıldızlarından ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Tuncay Şanlı yönetiminde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

PÜREN YOLDA

Sakarya ekibinden yapılan açıklamada Şanlı'yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Yeşil-siyahlılarda Şanlı'nın yerine TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'u çalıştıran İlker Püren'in getirileceği öğrenildi. 38 yaşındaki genç teknik adamla prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi.