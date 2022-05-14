Haberler TFF 1.Lig Küme düşen Bursaspor'da taraftarlardan tepki! Futbolcuya saldırı...

Küme düşen Bursaspor'da taraftarlardan tepki! Futbolcuya saldırı...

Son dakika spor haberi: Bandırmaspor'a 4-2 kaybederek TFF 1. Lig'den düşen Bursasporlu futbolculara mücadelenin ardından taraftarlar tepki gösterdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı süreçte emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bursaspor kafilesi stadyumdan 3 buçuk saatte çıkamadı. Bir taraftar, Burak Altıparmak'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ederek oyuncunun boğazını sıktı ve yumruk atmaya çalıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 23:33
Küme düşen Bursaspor'da taraftarlardan tepki! Futbolcuya saldırı...

Bandırmaspor karşısında deplasmanda 4-2 kaybederek TFF 1. Lig'e veda eden Bursaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndan 3 buçuk saat sonra çıkabildi. Bir grup Bursaspor taraftarının tepkisi ile karşılaşan Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, takım otobüsüne protestolar eşliğinde bindi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı süreçte emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis eşliğinde Bursa'ya doğru yola çıkan takım otobüsündeki oyuncuların gerginliği kameralara yansıdı.

Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz ve teknik direktör Mustafa Er'in kaygılı ve üzgün anları kaydedildi.

FUTBOLCULAR VE TARAFTAR ARASINDA ARBEDE
Bir taraftar, Burak Altıparmak'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ederek oyuncunun boğazını sıktı ve yumruk atmaya çalıştı. Polislerin müdahalesi sonucunda kavga sona erdi.

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