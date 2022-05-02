Ankaragücü Süper Lig'e geri döndü

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ankaragücü, Samsunspor karşısında ihtiyacı olan 1 puanı alarak şampiyonluğa uzandı. 28'de Cihan'ın uzak köşeye çektiği şutu kaleci Bahadır, sağına uzanarak kornere tokatladı. 55'te Ariyibi'nin ağlara göndermek istediği topu, Samsunsporlu Yunus Emre kafayla çıkarttı. 75'te Tallo'nun çektiği şutu Bahadır Han kurtardı.

53'ÜNCÜ SEZONU

Şampiyonluk için 1 puana ihtiyaç duyan Ankaragücü, 0-0'lık sonuçla mutlu sona ulaştı. 2020-2021 sezonunda küme düşen sarı-lacivertliler, bitime 3 hafta kala 67 puana yükseldi ve ilk 2 sırayı garantileyerek 1 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Başkent ekibi Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın ardından Süper Lig'de en çok bulunan takım olarak 53. kez yer alacak.

HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ

A.Gücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hayatımın en mutlu günü. Tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.