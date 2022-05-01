Süper kapışma

Spor Toto 1. Lig'de bugün tarihi bir heyecan yaşanacak. 9 mücadelenin de saat 16.00'da start alacağı 35. haftada Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Ankaragücü ise bambaşka bir heyecan yaşayacak. Sarı- lacivertliler, rakibi karşısında 1 puan alması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselen ilk ekip olacak. Böylece başkent ekibi geçen sezon veda ettiği lige 1 yıl sonra dönüş yapacak.

DAHA ÖNCE 3 KEZ BAŞARDI

Bandırmaspor'un Keçiörengücü'nü, İstanbulspor'un da Eyüpspor'u yenememesi durumunda sarı-lacivertliler, Samsunspor'a yenilse dahi Süper Lig'i garantileyecek. Sarı- lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Takipçisi Ümraniyespor ise Balıkesirspor'u yenerse Bandırmaspor, İstanbulspor ve Erzurumspor'un kaybını bekleyecek.