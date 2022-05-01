Haberler TFF 1.Lig Süper kapışma

Süper kapışma

Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında 1 puan alırsa mutlu sona ulaşacak Takipçisi Ümraniyespor ise Bal-Kes’i geçerek rakiplerin kaybını bekleyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Süper kapışma

Spor Toto 1. Lig'de bugün tarihi bir heyecan yaşanacak. 9 mücadelenin de saat 16.00'da start alacağı 35. haftada Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Ankaragücü ise bambaşka bir heyecan yaşayacak. Sarı- lacivertliler, rakibi karşısında 1 puan alması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselen ilk ekip olacak. Böylece başkent ekibi geçen sezon veda ettiği lige 1 yıl sonra dönüş yapacak.

DAHA ÖNCE 3 KEZ BAŞARDI

Bandırmaspor'un Keçiörengücü'nü, İstanbulspor'un da Eyüpspor'u yenememesi durumunda sarı-lacivertliler, Samsunspor'a yenilse dahi Süper Lig'i garantileyecek. Sarı- lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Takipçisi Ümraniyespor ise Balıkesirspor'u yenerse Bandırmaspor, İstanbulspor ve Erzurumspor'un kaybını bekleyecek.

DİĞER
Maske yok mesafe yok... İki yıl sonra bayram gibi bir bayram!
Balkondan düşen Ukraynalı model Srabiants'ın korkunç ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürecek"
Futbolcular Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'yı ıslattı!
Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor umutlu
Ateş hattı karışık
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedir?
İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif yollar hangileri?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken şampiyonluk yorumu! "Başarısındaki en önemli unsur..." Dikkat çeken şampiyonluk yorumu! "Başarısındaki en önemli unsur..." 07:36
Bizim kimseyle hesabımız yok Bizim kimseyle hesabımız yok 01:35
Üst düzey ilgi vardı Üst düzey ilgi vardı 01:33
Akyazı efsanesi Akyazı efsanesi 01:32
Meselesi, uyanışı, mücadelesi Meselesi, uyanışı, mücadelesi 01:32
Tebrikler Trabzonspor Tebrikler Trabzonspor 01:32
Daha Eski
Sevgi patlaması Sevgi patlaması 01:32
Başakşehir tam gaz Başakşehir tam gaz 01:28
Altay son bir umutla Altay son bir umutla 01:26
Konyaspor yıkıldı Konyaspor yıkıldı 01:26
Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! 01:19
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... 01:16