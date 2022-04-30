Haberler TFF 1.Lig Süper olacak

Süper olacak

Ankaragücü ile Ümraniyespor, Süper Lig için geri sayıma geçti. Başkent ekibine 1 puan yeterken, takipçisi İstanbul temsilcisi ise Bandırma, İstanbul ve Erzurum’dan gelecek sonuçları bekleyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Süper olacak
Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Ankaragücü ile Ümraniyespor, 35. haftanın ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Yılport Samsunspor'u konuk edecek Ankaragücü, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak. Ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayacak Ümraniye ise maçtan galip ayrılması ve takipçileri Bandırmaspor, İstanbulspor ve Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Bandırmaspor, İstanbul, Erzurum ve Eyüp'ün play-off barajında yer aldığı ligde takipçileri Samsunspor ile Manisa FK kazanıp, rakiplerinin kaybını bekleyecek. Ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor dışında alt tarafta da yoğun bir mücadele var. 35 puanlı Bursaspor, 37 puanlı Menemen ve 38 puandaki Boluspor düşme hattında yer alıyor. Bu takımların üzerinde; 39 puanlı Denizlispor, 40 puandaki Kocaelispor, bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan 41 puana sahip Altınordu ile aynı puandaki Keçiörengücü bulunuyor.
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