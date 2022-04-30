Süper olacak

Bandırmaspor, İstanbul, Erzurum ve Eyüp'ün play-off barajında yer aldığı ligde takipçileri Samsunspor ile Manisa FK kazanıp, rakiplerinin kaybını bekleyecek. Ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor dışında alt tarafta da yoğun bir mücadele var. 35 puanlı Bursaspor, 37 puanlı Menemen ve 38 puandaki Boluspor düşme hattında yer alıyor. Bu takımların üzerinde; 39 puanlı Denizlispor, 40 puandaki Kocaelispor, bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan 41 puana sahip Altınordu ile aynı puandaki Keçiörengücü bulunuyor.
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