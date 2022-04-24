Haberler TFF 1.Lig Boluspor 0-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor 0-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Boluspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderliğe yükseldi. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 6. dakikalarda Antonio Mrsic kaydetti. Boluspor’da Kabongo Kassongo 81. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:28 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:30
Boluspor 0-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta maçında Boluspor, evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 6. dakikalarda Antanio Mrsic kaydetti. Ev sahibi Boluspor'da Kabongo Kassongo 81. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 63'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Boluspor ise 38 puanla 15. sırada kaldı.

Ümraniyespor gelecek hafta evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Boluspor ise Adanaspor deplasmanına konuk olacak.

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