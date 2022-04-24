Boluspor 0-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta maçında Boluspor, evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-0'lık skorla kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 6. dakikalarda Antanio Mrsic kaydetti. Ev sahibi Boluspor'da Kabongo Kassongo 81. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 63'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Boluspor ise 38 puanla 15. sırada kaldı.



Ümraniyespor gelecek hafta evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Boluspor ise Adanaspor deplasmanına konuk olacak.