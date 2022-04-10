Alt liglerden haberler (09.04.2022)

EYÜP ÇIKACAK

Devre arasında G.Saray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan Oğulcan Çağlayan kulübü Süper Lig'e çıkarmak istediklerini kaydetti. Başarılı futbolcu "Eyüpspor köklü bir camia. Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Çok çalışıyoruz" dedi.

BURSA'DAN PRİM

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Bursaspor küme düşme tehdidini yaşıyor. Yönetim futbolcular ile iftarda bir araya geldi, prim müjdesi verdi. Her galibiyete çift prim verilecek. Takım kümede kalırsa 200'er bin TL verilecek.

DENİZLİ DÜŞMEZ

Horozlar'da teknik direktör Mesut Bakkal iddialı konuştu. Deneyimli hoca "Bizim 33, Tuzlaspor'un 35 puanı var. Kazanırsak rakibimizi geçeceğiz. Mutlak 3 puanı alacağız" dedi. Denizli, Bakkal yönetiminde son 5 maçın 4'ünü kazandı.

SAMSUN HIRSLI

Samsunspor son 4 haftada sadece 1 galibiyet aldı. 3 defa yenildi. Play-off'a kalabilmek için artık hata lüksleri kalmadı. Hedefleri Manisa FK'yı deplasmanda devirmek. Ali Kılıç, Burak Yılmaz ve Melih Okutan sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.