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Lidere çelme

Manisa FK 55’te Hakan Barış ile öne geçti. Sarı-lacivertliler ise eşitlik golünü Ariyibi ile attı. Başkent ekibi beraberliğe razı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Lidere çelme

Spor Toto 1. Lig'de önceki gün, ikinci sıradaki Ümraniye evinde Altınordu'ya yenilmişti. Lider Ankaragücü, Manisa deplasmanında kazanarak farkı açmak istiyordu ancak 1 puanı zor kurtarabildi. 55'te Erhan'ın pasında topla buluşan Hakan Barış fileleri sarsmayı başardı: 1-0.

KARAMBOLDE ATTI
90+1. dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK savunması içerisinde oluşan karambolde Ankaragücü'nde topu önünde bulan Ariyibi'nin düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Ankaragücü puanını 59'a çıkardı.

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