Lidere çelme

Spor Toto 1. Lig'de önceki gün, ikinci sıradaki Ümraniye evinde Altınordu'ya yenilmişti. Lider Ankaragücü, Manisa deplasmanında kazanarak farkı açmak istiyordu ancak 1 puanı zor kurtarabildi. 55'te Erhan'ın pasında topla buluşan Hakan Barış fileleri sarsmayı başardı: 1-0.
KARAMBOLDE ATTI
90+1. dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK savunması içerisinde oluşan karambolde Ankaragücü'nde topu önünde bulan Ariyibi'nin düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Ankaragücü puanını 59'a çıkardı.