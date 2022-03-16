Play-off aşkına!

Spor Toto 1. Lig'de üst üste iki yenilgi alan Samsunspor, aralarında 5 puan fark olan play-off hattının son sırasındaki Erzurumspor'a bilendi. Kırmızı-beyazlılarda Hasan Kılıç ve Yunus Emre Çift, Erzurum'da final gibi bir maça çıkacakların vurguladı. Kılıç, "Erzurum'a galibiyet için gideceğiz. Kazanırsak play-off'lara kalacağımızı düşünüyorum" derken Çift, "Erzurum'dan alacağımız 3 puan bizi üst sıralara taşıyacak. Umut ediyorum galibiyetle Samsun'a döneceğiz" diye iddialı konuştu.

BİZE DESTEK OLUN

Hasan Kılıç, taraftarlardan da destek istedi. Tecrübeli orta saha, "Taraftarlarımız da bize sahip çıksın. Play-off'a kaldığımızda Samsunspor, Süper Lig'e çıkmak için en büyük aday takımdır" ifadelerini kullandı.