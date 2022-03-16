Haberler TFF 1.Lig Play-off aşkına!

Play-off aşkına!

Y.Samsunspor’da Hasan Kılıç ve Yunus Emre Çift, play-off ateşini Erzurum’da yakacaklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Play-off aşkına!

Spor Toto 1. Lig'de üst üste iki yenilgi alan Samsunspor, aralarında 5 puan fark olan play-off hattının son sırasındaki Erzurumspor'a bilendi. Kırmızı-beyazlılarda Hasan Kılıç ve Yunus Emre Çift, Erzurum'da final gibi bir maça çıkacakların vurguladı. Kılıç, "Erzurum'a galibiyet için gideceğiz. Kazanırsak play-off'lara kalacağımızı düşünüyorum" derken Çift, "Erzurum'dan alacağımız 3 puan bizi üst sıralara taşıyacak. Umut ediyorum galibiyetle Samsun'a döneceğiz" diye iddialı konuştu.

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Hasan Kılıç, taraftarlardan da destek istedi. Tecrübeli orta saha, "Taraftarlarımız da bize sahip çıksın. Play-off'a kaldığımızda Samsunspor, Süper Lig'e çıkmak için en büyük aday takımdır" ifadelerini kullandı.

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