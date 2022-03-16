Alt liglerden haberler (15.03.2022)

DADAŞLAR İDDİALI

Spor Toto 1. Lig'de 5 maçtır kazanamayan Erzurumspor, evindeki kritik Yılport Samsunspor maçına hırslı hazırlanıyor. Yücel İldiz'in yerine gelen sportif direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde çalışan Dadaşlar'da futbolcuların istekli görüntüsü yüzleri güldürdü.

HEDEFİMİZ 5'TE 5

Spor Toto 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Denizlispor, evinde 5'te 5 hedefliyor. 9 maçın 5'ini evlerinde oynayacaklarını vurgulayan teknik direktör Mesut Bakkal, "5 maça talibiz. Kazanmamız önemli. 'Kazanalım da rakiplerimiz ne yaparsa yapsın' diyorum" dedi.



Manisa FK, lider A.Gücü'nü gözüne kestirdi. Evinde kazanıp çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar, son olarak Adana'dan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, kuruluşunun 99. yılını taraftarlarıyla kutladı. Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Altınordu, zirve takipçisi Ümraniyespor'a bilendi, son 2 maçını kazanarak moral bulan İzmir ekibi, 3'te 3 peşinde.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla nefes alan Karşıyaka'da kalan 8 maç, yeni sezonun iskelet kadrosunu netleştirmek için belirleyici olacak.