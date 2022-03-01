BB Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir sosyal medyada gündem oldu

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tüm dünyada ve özellikle spor müsabakalarında savaşa karşı gösterilen tepkilere Erzurumspor da takım olarak destek verdi.

Zorlu karşılaşmanın öncesinde Erzurumspor futbolcuları sahaya 'Savaşa Hayır' tişörtüyle çıkarken kaptan Aykut Demir formayla çıktı. Demir'in bu hareketi sosyal medyada bir kesim tarafından tepkiyle karşılanırken, bir kesim de destek verdi.