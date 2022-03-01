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BB Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir sosyal medyada gündem oldu

Son dakika spor haberleri... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta Erzurumsporlu oyuncuların 'Savaşa Hayır' tişörtlerini giyip Aykut Demir'in giymemesi sosyal medyada gündem yarattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 14:37
BB Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir sosyal medyada gündem oldu

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tüm dünyada ve özellikle spor müsabakalarında savaşa karşı gösterilen tepkilere Erzurumspor da takım olarak destek verdi.

Zorlu karşılaşmanın öncesinde Erzurumspor futbolcuları sahaya 'Savaşa Hayır' tişörtüyle çıkarken kaptan Aykut Demir formayla çıktı. Demir'in bu hareketi sosyal medyada bir kesim tarafından tepkiyle karşılanırken, bir kesim de destek verdi.

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