Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:45
Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ramazan Keleş, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah (Dk 90+2 Taha Batuhan Yayıkçı), Uzdodimma (Dk. 81 Vusal Isgandarlı), Olawoyin, Ali Yavuz Kol (Dk. 81 Aykut Çeviker), Hamza Gür (Dk. 72 Manaj)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Birol Parlak, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo, Otoo (Dk. 46 Ambrose), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Hüseyin Karabey), Bilalli (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Kethevoama (Dk 70 Cumali Bişi)

Goller: Dk. 8 Hamza Gür, Dk. 47 Ali Yavuz Kol, 90+2 Birol Parlak (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Ambrose (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Doğa Eşeri, Dk. 62 Sedat Dursun (Balıkesirspor)



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