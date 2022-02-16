Denizlispor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor ile Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Altınordu maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak ve TRT AVAZ'dan canlı yayınlanacak.