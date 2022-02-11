Altınordu Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Gençlerbirliği kozlarnı paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sandro Lima ve 56'da Eleke kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise 25'te Recep Aydın'dan geldi.
Bu skorun ardından Gençlerbirliği 5 maç sonra kazandı ve 29 puana yükseldi. Altınordu'nun puan hasreti 5 maça çıkarken 22 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Altınordu deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Samsunspor'u ağırlayacak.