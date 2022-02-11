Haberler TFF 1.Lig Altınordu Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Altınordu Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Altınordu'ya rakip oldu. Mücadele, Ankara temsilcisinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Gençlerbirliği, 5 maç sonra kazandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 17:58
Altınordu Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Gençlerbirliği kozlarnı paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sandro Lima ve 56'da Eleke kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise 25'te Recep Aydın'dan geldi.

Bu skorun ardından Gençlerbirliği 5 maç sonra kazandı ve 29 puana yükseldi. Altınordu'nun puan hasreti 5 maça çıkarken 22 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Altınordu deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Samsunspor'u ağırlayacak.

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur "Yaşasın bekarlık" dedi güzelliği nefes kesti!
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu çağrısı: "Zaman kaybetmeyin"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor