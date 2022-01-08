TFF 1. Lig'den haberler

ADANA'DA 3 VAKA

Bursaspor ile karşılaşacak olan Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncuların karantinaya girdiği bildirildi. Turuncu-beyazlılarda Ahmethan Köse ve Kadir Keleş ise sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

BEDELİ 2 MİLYON!

Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat'a birçok kulüp talip oldu. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon TL bonservis talep ediyor. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya'dan keşfettiği Ahmet, sezonun lik yarısında 18 maçta 7 gol kaydetti.

KADRO ÇIKMADI!

Koronavirüs vakalarının başındaki kulüplerden Denizli, Bandırmakarşılaşması için kadroyu tamamlayamadı. Yeşilbeyazlı ekibin kamp kadrosunda 17 isim yer aldı.