Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'den haberler

TFF 1. Lig'den haberler

TFF 1. Lig'den haberleri sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
TFF 1. Lig'den haberler

ADANA'DA 3 VAKA

Bursaspor ile karşılaşacak olan Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncuların karantinaya girdiği bildirildi. Turuncu-beyazlılarda Ahmethan Köse ve Kadir Keleş ise sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

BEDELİ 2 MİLYON!

Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat'a birçok kulüp talip oldu. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon TL bonservis talep ediyor. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya'dan keşfettiği Ahmet, sezonun lik yarısında 18 maçta 7 gol kaydetti.

KADRO ÇIKMADI!

Koronavirüs vakalarının başındaki kulüplerden Denizli, Bandırmakarşılaşması için kadroyu tamamlayamadı. Yeşilbeyazlı ekibin kamp kadrosunda 17 isim yer aldı.

DİĞER
Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı liseli aşıklar gibi! Öpücüklü yolculuk...
Bir karede 3 Kıvanç! Kıvanç Tatlıtuğ yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yla buluştu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor