Agyemang Samsun'da

Samsunspor, devre arasında ikinci bombasını patlattı. İlk olarak eski golcüsü Atabey Çiçek'i Başakşehir'den geri alan Kırmızı-beyazlılar, ikinci takviyeyi kanat bölgesine yaptı. Kırmızı Şimşekler, Bundesliga 2. Lig takımlarından Dresden forması giyen 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat Agyemang Diawusie'yi renklerine kattı. Genç futbolcu bu sezon 7 maça çıkarken 1 asist yaptı. Futbola Almanya'da başlayan Agyemang, 1.80 boyunda ve hızıyla dikkat çeken bir futbolcu. Kırmızı-beyazlılarda Sportif Direktör Cenk İşler, sakatlığını atlatamayan Alen Melunovic ile yolların ayrılacağını açıkladı. İşler, "Çok ciddi bir sakatlık geçirmiş bir Alen. Sezon başı kampa girmemiş ve ilk devre hiç bir maça çıkmadı. İkinci yarı benim nezdimde oynaması zor ve hatta imkansız gibi bir şey. Bu yüzden diyalog yoluyla çözüme gideceğiz" ifadelerini kullandı.