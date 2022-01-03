Haberler TFF 1.Lig Agyemang Samsun'da

Agyemang Samsun'da

Kırmızı Şimşekler, Atabey Çiçek’ten sonra ikinci bombasını patlattı. Bundesliga 2. Lig ekibi Dresden’den 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat Agyemang Diawusie ile anlaşmaya varıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Agyemang Samsun'da

Samsunspor, devre arasında ikinci bombasını patlattı. İlk olarak eski golcüsü Atabey Çiçek'i Başakşehir'den geri alan Kırmızı-beyazlılar, ikinci takviyeyi kanat bölgesine yaptı. Kırmızı Şimşekler, Bundesliga 2. Lig takımlarından Dresden forması giyen 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat Agyemang Diawusie'yi renklerine kattı. Genç futbolcu bu sezon 7 maça çıkarken 1 asist yaptı. Futbola Almanya'da başlayan Agyemang, 1.80 boyunda ve hızıyla dikkat çeken bir futbolcu. Kırmızı-beyazlılarda Sportif Direktör Cenk İşler, sakatlığını atlatamayan Alen Melunovic ile yolların ayrılacağını açıkladı. İşler, "Çok ciddi bir sakatlık geçirmiş bir Alen. Sezon başı kampa girmemiş ve ilk devre hiç bir maça çıkmadı. İkinci yarı benim nezdimde oynaması zor ve hatta imkansız gibi bir şey. Bu yüzden diyalog yoluyla çözüme gideceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belli oluyor! Slaven Bilic'ten yanıt...
Sibel Can yılbaşı akşamı sahneden kazandığı 2.5 milyonu toprağa gömdü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor